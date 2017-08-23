Венгер: "Цены на игроков для английских клубов вырастают на 50 процентов"
Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер выразил недовольство тем, что цены на футболистов для английских клубов слишком высоки.
"Я доволен нашей трансферной кампанией. Мы взяли тех игроков, которые вписываются в нашу игру. Это важно, так как работать на трансферном рынке очень сложно. Стоимость футболистов просто заоблачная. Если ты представляешь английский клуб, то стоимость игрока для тебя сразу вырастает на 50 процентов", - приводит слова Венгера Sky Sports.
Напомним, что этим летом "Арсенал" приобрести нападающего Александра Лаказетта за 53 миллиона евро, а также бесплатно подписал защитника Сеада Колашинаца.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|2
|6
|2
|Хаддерсфилд Таун
|2
|6
|3
|Вест Бромвич Альбион
|2
|6
|4
|Уотфорд
|2
|4
|5
|Ливерпуль
|2
|4
|6
|Саутгемптон
|2
|4
|7
|Манчестер Сити
|1
|3
|8
|Лестер Сити
|2
|3
|9
|Тоттенхэм
|2
|3
|10
|Эвертон
|1
|3
|11
|Арсенал Лондон
|2
|3
|12
|Челси
|2
|3
|13
|Бернли
|2
|3
|14
|Сток Сити
|2
|3
|15
|Суонси Сити
|2
|1
|16
|Борнмут
|2
|0
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|2
|0
|18
|Брайтон & Хоув Альбион
|2
|0
|19
|Кристал Пэлас
|2
|0
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|Вест Хэм Юнайтед
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