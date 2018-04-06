Венгер: "ЦСКА доставил проблемы "Арсеналу", нам было непросто"
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировал победу своей команды над ЦСКА (4:1) в матче 1/4 финала Лиги Европы.
"Сегодня нам было непросто. Соперник пользовался каждой ошибкой, допущенной нами. Во втором тайме ЦСКА тоже выглядел уверенным, технически подкованным. Они доставили проблем, но нам удалось забить. После первого тайма нужно было держать в голове, что игра ещё не закончена – нужно было закончить в том же духе.
ЦСКА – хорошая команда, быстрая в атаке. Игроки очень умно обращаются с мячом, играют в очень атакующем стиле. Многие команды, приезжающие сюда, играют очень оборонительно – мы не привыкли к такой игре в исполнении гостей на "Эмирейтс". У ЦСКА хорошие игроки, индивидуально я бы никого не хотел выделять", - приводят слова Венгера российские СМИ.
Ответный матч ЦСКА - "Арсенал" состоится 12 апреля.
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