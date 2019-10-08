Венгер дал согласие возглавить "Лион"
Бывший наставник "Арсенала" Арсен Венгер выразил готовность возглавить "Лион".
Как сообщает ESPN, 69-летний французский специалист ждёт предложения от руководства "ткачей".
Напомним, что "Лион" в понедельник уволил Силвиньо. Помимо Венгера на вакантный пост претендует Лоран Блан.
По итогам девяти туров команда занимает 14-е место в турнирной таблице Лиги 1.
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