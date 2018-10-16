Венгер дал совет руководству "Баварии" по главному тренеру

Экс-тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что руководству "Баварии" не нужно спешить с отставкой главного тренера команды Нико Ковача.

"Как и все в Германии, я удивлен тем, как "Бавария" начала сезон. Но я все же не беспокоюсь о команде. "Бавария" всегда возвращается на топ-уровень. Просто сейчас к команды непростой период. Сейчас "Баварии" нужно оставить Ковача, сохранив тем самым стабильность, а также вернуть уверенность в себе. Благодаря этому "Бавария" вновь станет сильна", - приводит слова Венгера Tribal Football.

Стоит отметить, что "Бавария" не может выиграть на протяжении четырех матчей подряд. В Бундеслиге команда в данный момент находится на шестом месте.

Не пропустите: "Бавария" определилась с приоритетным кандидатом на замену Роббену и Рибери. | http://soccernews.ru