Венгер: "Дела у "Арсенала" сейчас не очень, может Гаттузо что-то посоветует?"



Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер поделился ожиданиями от матча с "Миланом" в 1/8 финала Лиги Европы.

"Я не хочу давать советы Гаттузо. Дела у "Арсенала" сейчас не очень, может Гаттузо нам что-то посоветует? В прошлом сезоне нам не хватило одного очка, чтобы попасть в Лигу Чемпионов. А в этом сезоне нам вновь этого не удастся. Но есть Лига Европы. Это возможность попасть в ЛЧ и нам нужно ею воспользоваться.

Впрочем сначала нас ждет противостояние с "Миланом". Чтобы победить нам придется выложиться полностью. Я думаю, что это будет сложное противостояние, так как "Милан" сейчас хорош. Из-за травм не смогут сыграть Бельерин, Ляказетт и Монреаль", - сказал Венгер.

Напомним, что "Арсенал" проиграл четыре матча подряд во всех турнирах.

Матч "Милан" - "Арсенал" состоится 8 марта и начнется в 21:00 мск.

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