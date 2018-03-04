Венгер: "Для "Арсенала" сейчас главное вернуться к победам"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировал поражение своей команды от "Брайтона" (1:2) в матче 29-го тура чемпионата Англии.

"У "Арсенала" сейчас не самые лучшие времена. Мы уже не думаем о первой четверке, мы от нее далеки. Сейчас самое главное вернуться к победам", - цитирует Венгера BBC.

Стоит отметить, что отставание "Арсенала" от зоны Лиги Чемпионов увеличилось до 13 очков. Таким образом "канонирам" для попадания в главный европейский турнир нужно выиграть Лигу Европы.

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