Венгер: "До сих пор не могу принять тот факт, что больше никогда не сяду на тренерскую скамью"

Теги арсенал лондонарсен венгер

Венгер: "До сих пор не могу принять тот факт, что больше никогда не сяду на тренерскую скамью"

Экс-главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер рассказал, что очень скучает по тренерской работе. Об этом сообщает L’Équipe.

Напомним, специалист работал в лондонском клубе на протяжении 22 лет.

"До сих пор не могу принять тот факт, что больше никогда не сяду на тренерскую скамью. Я бы мог вернуться на промежуточную позицию. Очень хочу поделиться своими знаниями. Хотел бы снова испытать то напряжение соревнований", - сказал Венгер.

69-летний тренер покинул лондонский клуб в 2018 году. Ранее он работал с "Нанси", "Монако" и "Нагою Грампус". Сейчас "Арсенал" возглавляет Унаи Эмери.

А еще: "Арсенал" интересуется хавбеком "Рубина" Кварацхелией| http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Санчес заявил, что однажды перейдет в один из клубов МЛС

Санчес заявил, что однажды перейдет в один из клубов МЛС

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 4 12
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 4 10
3 Лестер Сити Лестер Сити 4 8
4 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4 7
5 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 4 7
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 3 6
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4 5
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 4 5
9 Челси Челси 4 5
10 Тоттенхэм Тоттенхэм 3 4
11 Бернли Бернли 4 4
12 Эвертон Эвертон 3 4
13 Саутгемптон Саутгемптон 4 4
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 4
15 Борнмут Борнмут 4 4
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 4 4
17 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3 3
18 Астон Вилла Астон Вилла 4 3
19 Норвич Сити Норвич Сити 4 3
20 Уотфорд Уотфорд 4 1
Полная таблица

топ-5 тегов