Венгер: "До сих пор не могу принять тот факт, что больше никогда не сяду на тренерскую скамью"

Экс-главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер рассказал, что очень скучает по тренерской работе. Об этом сообщает L’Équipe.

Напомним, специалист работал в лондонском клубе на протяжении 22 лет.

"До сих пор не могу принять тот факт, что больше никогда не сяду на тренерскую скамью. Я бы мог вернуться на промежуточную позицию. Очень хочу поделиться своими знаниями. Хотел бы снова испытать то напряжение соревнований", - сказал Венгер.

69-летний тренер покинул лондонский клуб в 2018 году. Ранее он работал с "Нанси", "Монако" и "Нагою Грампус". Сейчас "Арсенал" возглавляет Унаи Эмери.

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