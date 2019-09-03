Венгер доволен сорвавшимся уходом Неймара из ПСЖ
Известный французский тренер Арсен Венгер порассуждал о ситуации вокруг форварда ПСЖ Неймара, который минувшим летом пытался покинуть клуб.
"Неймар - один из лучших игроков мира. Я рад, что он остался в ПСЖ, потому что, когда клуб теряет такого футболиста, через год уйдут и другие. Таков закон футбола. Даже если у клуба много денег, крайне тяжело сохранить игроков, которые делают разницу. Поэтому их нельзя терять", - приводит слова Венгера Goal.com.
Напомним, что Неймар хотел вернуться в Испанию, где им интересовались "Реал" и "Барселона". Впрочем, грандам Примеры не удалось договориться с ПСЖ.
Контракт бразильца с парижанами рассчитан ещё на три сезона. В 2017 году клуб заплатил за звёздного нападающего 222 миллиона евро.
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