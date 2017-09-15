Венгер: "Думал, что матч с "Кельном" не состоится"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер дал оценку поведению болельщиков "Кельна" на матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы.

Перед игрой, которая завершилась в пользу англичан со счетом 3:1, немецкие фанаты пытались занять места болельщиков соперника.

"Терпеливо ждали начала матча в раздевалке, но это было тяжело. В голове были различные варианты. Возможно, пришлось бы играть завтра или на следующей неделе. Но у нас запланирован кубковый матч, а у "Кельна" - игра чемпионата. Подумал, что сегодня мы не сыграем.

Полиция вела себя предельно осторожно и не хотела рисковать. Когда я увидел, что происходит на стадионе, то был уверен, что игра не начнется. Хорошо, что наши фанаты не пошли на конфликт. Надеюсь, что и после игры все было в порядке. Болельщики "Кельна" поступили умно. Не знаю, как они проникли на стадион, но это у них вышло отлично", - сказал француз. | http://soccernews.ru