Венгер: "Думаю, что один-два молодых футболиста выйдут против БАТЭ с первых минут"

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировал предстоящую игру Лиги Европы против БАТЭ.

"У нас достаточно опытная команда. Как я всегда говорю, у нас есть опытные футболисты и скамейка запасных для молодых игроков. У нас достаточно жесткий график, и,думаю, что один-два молодых футболиста выйдут с первых минут.

Сегодня мы встретимся с Глебом. Он звонил и сказал, что приедет к нам в отель. Я спрошу у него, как дела, чем он занимается, счастлив ли он" - приводят слова Венгера белорусские СМИ.

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