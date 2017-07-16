Венгер: "Думаю, в предстоящем сезоне Уилшер будет в "Арсенале"

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер рассказал о планах на Джека Уилшера.

"Думаю, в предстоящем сезоне Джек будет в "Арсенале". Но ему придется упорно трудиться, чтобы конкурировать за место в составе. Как только он будет готов, начнет тренироваться с командой" - приводит слова Венгера Goal.com.

Напомним, что в прошлом сезоне Уилшер выступал в аренде за "Борнмут".

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