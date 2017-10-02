Венгер: "Если "Барселона" захочет присоединиться к АПЛ, это затруднит положение всех клубов"

Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер высказался о возможном переходе "Барселоны" в АПЛ.

Напомним, что "сине-гранатовые" в случае признания независимости Каталонии могут сменить испанскую Примеру на другой чемпионат.

"Если "Барселона" захочет присоединиться к АПЛ, это затруднит положение всех клубов. В этом случае, я бы начал учить каталонский язык. Не думаю, что они зайдут так далеко. Проблемы затронут спортивную сторону, ведь клуб будет влиять на политику. Было бы интересно посмотреть, как "Барселона" проявила бы себя в новом чемпионате. У нас играют 20 команд, но если хотите расширить турнир до 24, стоит сначала приглашать шотландские, а не испанские клубы" - цитирует Венгера Marca.

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