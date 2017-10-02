Венгер: "Если "Барселона" захочет присоединиться к АПЛ, это затруднит положение всех клубов"

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Венгер: "Если "Барселона" захочет присоединиться к АПЛ, это затруднит положение всех клубов"

Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер высказался о возможном переходе "Барселоны" в АПЛ.

Напомним, что "сине-гранатовые" в случае признания независимости Каталонии могут сменить испанскую Примеру на другой чемпионат.

"Если "Барселона" захочет присоединиться к АПЛ, это затруднит положение всех клубов. В этом случае, я бы начал учить каталонский язык. Не думаю, что они зайдут так далеко. Проблемы затронут спортивную сторону, ведь клуб будет влиять на политику. Было бы интересно посмотреть, как "Барселона" проявила бы себя в новом чемпионате. У нас играют 20 команд, но если хотите расширить турнир до 24, стоит сначала приглашать шотландские, а не испанские клубы" - цитирует Венгера Marca.

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комментарии
ЕВГЕНИЙ

Если Барселона сменит чемпионат, то это будет интересно и это сразу повлияет на расклад клубов любого чемпионата. Сразу изменится зрелищность, зрителей будет больше. Только чемпионат Испании скатится до чемпионата Украины там где Динамо К и Шахтёр играют за медали, а за бронзу остальные так же и здесь будет Реал Мадрид и Атлетико и всегда кто - то третий. А, ещё тогда умрёт классико и эль - классико за которым следило половина Мира или те люди которые соображают в футболе ))))

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Павел

Арсен Венгер совершенно прав. Глупости. Пусть Барселона тогда идёт в Бундеслигу или чемпионат Турции

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