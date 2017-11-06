Венгер: "Если на домашних матчах "Манчестер Сити" будут так судить, то они будут недосягаемы"

Теги манчестер ситиарсенал лондонарсен венгер

Венгер: "Если на домашних матчах "Манчестер Сити" будут так судить, то они будут недосягаемы"Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер раскритиковал работу арбитров на матче своей команды против "Манчестер Сити".

"Это будет трудный сезон. "Сити" продемонстрировал великолепный старт, демонстрируя хорошую игру. Если же, помимо всего прочего, у них и дальше будет такое судейство в домашних играх, как вчера, они будут недосягаемы", - цитирует наставника "канониров" El Mundo Deportivo.

Напомним, "Манчестер Сити" обыграл "Арсенал" со счетом 3:1. | soccernews.ru

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