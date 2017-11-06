Венгер: "Если на домашних матчах "Манчестер Сити" будут так судить, то они будут недосягаемы"

Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер раскритиковал работу арбитров на матче своей команды против "Манчестер Сити".

" Это будет трудный сезон. "Сити" продемонстрировал великолепный старт, демонстрируя хорошую игру. Если же, помимо всего прочего, у них и дальше будет такое судейство в домашних играх, как вчера, они будут недосягаемы ", - цитирует наставника "канониров" El Mundo Deportivo.

Напомним, "Манчестер Сити" обыграл "Арсенал" со счетом 3:1. | soccernews.ru