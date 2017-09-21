Венгер: "Это была идеальная игра для того, чтобы Уилшер провел на поле все 90 минут"

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Венгер: "Это была идеальная игра для того, чтобы Уилшер провел на поле все 90 минут"

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер поделился мнением о матче против "Донкастера" (1:0) в рамках Кубка Лиги.

"Мы отлично начали, поддерживали высокий темп, но постепенно стали хуже играть в пас. В итоге, пусть и не самым эффектным образом, все же довели дело до победы.

Это была идеальная игра для того, чтобы Уилшер провел на поле все 90 минут. Было важно, чтобы он продолжал набирать форму. На мой взгляд, он уже готов играть. Будем решать, когда ему выходить на поле. Ему нужно провести интенсивно еще один полный матч" - приводит слова Венгера Goal.com.

Смотрите также обзор матча "Арсенал" - "Донкастер". | http://soccernews.ru

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