Венгер: "Это была невероятная игра"
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер высказался после матча 19-го тура АПЛ против "Ливерпуля".
"В первом тайме мы были скованы страхом и играли не на своём уровне, но после перерыва ситуация изменилась. Это была невероятная игра. Я расстроен, что не удалось победить, но именно такие матчи хочется видеть в Премьер-лиге. Положительный момент в том, что мы не сдались. Команда продемонстрировала фантастический характер. В этом плане я горд за игроков - они показали, что психологически сильны. Мы можем отыгрываться. Но хочется, чтобы команда осознавала, что надо начинать так играть с первых минут" - приводит слова Венгера BBC.
Не пропустите видеообзор матча "Арсенал" - "Ливерпуль". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|18
|52
|2
|Манчестер Юнайтед
|18
|41
|3
|Челси
|18
|38
|4
|Ливерпуль
|18
|34
|5
|Арсенал Лондон
|18
|33
|6
|Бернли
|18
|32
|7
|Тоттенхэм
|18
|31
|8
|Лестер Сити
|18
|26
|9
|Уотфорд
|18
|22
|10
|Эвертон
|17
|22
|11
|Хаддерсфилд Таун
|18
|21
|12
|Саутгемптон
|18
|18
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|18
|18
|14
|Кристал Пэлас
|18
|17
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|18
|17
|16
|Борнмут
|18
|16
|17
|Сток Сити
|18
|16
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|18
|15
|19
|Вест Бромвич Альбион
|18
|14
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|Суонси Сити
|17
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