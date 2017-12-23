Венгер: "Это была невероятная игра"

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Венгер: "Это была невероятная игра"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер высказался после матча 19-го тура АПЛ против "Ливерпуля".

"В первом тайме мы были скованы страхом и играли не на своём уровне, но после перерыва ситуация изменилась. Это была невероятная игра. Я расстроен, что не удалось победить, но именно такие матчи хочется видеть в Премьер-лиге. Положительный момент в том, что мы не сдались. Команда продемонстрировала фантастический характер. В этом плане я горд за игроков - они показали, что психологически сильны. Мы можем отыгрываться. Но хочется, чтобы команда осознавала, что надо начинать так играть с первых минут" - приводит слова Венгера BBC.

Не пропустите видеообзор матча "Арсенал" - "Ливерпуль". | http://soccernews.ru

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