Венгер: "Это худший результат для "Арсенала"

Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировал ничейный результат с "Атлетико" (1:1) в первом матче полуфинала Лиги Европы.

"Учитывая какую игру мы показали, то это худший результат для нас. Нас остается лишь отправиться в Мадрид в позитивном настроении и завоевать путевку в финал. К сожалению мы позволили сопернику забить гол на выезде. Нам нужно преодолеть разочарование от результата и подготовиться к следующей игре.

Жаль, что нам не удалось обеспечить себе выход в финал, у нас были возможности для этого. Вратарь "Атлетико" сыграл блестяще, а его команда продемонстрировала своё мастерство, реализовав единственный голевой момент", - приводит слова Венгера BBC.

Ответный матч "Атлетико" - "Арсенал" состоится 3 мая.

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