Венгер: "Этот сезон крайне важен для Уилшера"



Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер надеется, что полузащитник Джек Уилшер вернется на прежний уровень.

"Уилшер страдает из-за постоянных травм. Я уверен в его таланте, но для игры на самом высоком уровне необходимо хорошее здоровье. Футбол предъявляет высокие требования к физическому состоянию. Пока я не определился с его будущим. Если Джек сумеет обойтись без травм до декабря, то сможет вернуться на прежний уровень. Но в противном случае ему будет сложно. Этот сезон крайне важен для Уилшера", - приводит слова Венгера Evening Standard.

В этом сезоне 25-летний Уилшер не провел за "Арсенал" ни одного матча.

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