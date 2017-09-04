Венгер: "Финансовый fair-play нужно отменить"



Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что он больше не поддерживает финансовый фэйр-плей.

"Я поддерживал ФФП, когда он только внедрялся, но сейчас его нужно отменить. Нет никакого смысла в правиле, которое не используется. Когда клубом владеет целая страна, нет ничего невозможного", – приводит слова Венгера City A.M.

Напомним, что этим летом ПСЖ купил у "Барселоны" нападающего Неймара за 222 миллиона евро, более чем в два раза побив трансферный рекорд.

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