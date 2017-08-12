Венгер: "Футболисты "Арсенала" проявили характер в матче с "Лестером"

Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер подвёл итоги матча первого тура АПЛ против "Лестера".

"Мы проявили характер и шли вперёд до конца. Некоторых голов в наши ворота можно было бы избежать, мы поработаем над этим. В этом сезоне титул способны выиграть шесть или семь команд, это делает чемпионат интересным. Каждое потерянное очко может очень дорого стоить" - цитирует Венгера BBC.

Не пропустите видеообзор матча "Арсенал" - "Лестер". | http://soccernews.ru