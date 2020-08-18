Венгер готов сменить Кумана в сборной Нидерландов

Теги арсен венгеррональд куманнидерланды

Венгер готов сменить Кумана в сборной Нидерландов

Бывший наставник лондонского "Арсенала" Арсен Венгер выразил желание возглавить сборную Нидерландов.

По информации Daily Mail, 70-летний француз сам обратился в голландскую футбольную ассоциацию, предложив свою кандидатуру.

Напомним, что сейчас "оранжевых" тренирует Рональд Куман, однако его, вероятно, переманит "Барселона".

Венгер покинул "Арсенал" в 2018 году. Сейчас он занимает пост руководителя отдела ФИФА по глобальному развитию футбола.

Не пропустите: Гендиректор "Барселоны" подтвердил переговоры с Куманом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Семь футболистов "Интера" включены в команду недели в Лиге Европы

Семь футболистов "Интера" включены в команду недели в Лиге Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Аякс Аякс 34 86
2 ПСВ ПСВ 34 83
3 Фейеноорд Фейеноорд 34 65
4 АЗ АЗ 34 58
5 Витесс Витесс 34 53
6 Утрехт Утрехт 34 53
7 Хераклес Хераклес 34 48
8 Гронинген Гронинген 34 45
9 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 34 45
10 Виллем II Виллем II 34 44
11 Херенвен Херенвен 34 41
12 ВВВ Венло ВВВ Венло 34 41
13 Зволле Зволле 34 39
14 Эммен Эммен 34 38
15 Фортунна Ситтард Фортунна Ситтард 34 34
16 Эксельсиор Эксельсиор 34 33
17 Де Графсхап Де Графсхап 34 29
18 НАК Бреда НАК Бреда 34 23
Полная таблица

топ-5 тегов