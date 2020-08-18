Венгер готов сменить Кумана в сборной Нидерландов

Бывший наставник лондонского "Арсенала" Арсен Венгер выразил желание возглавить сборную Нидерландов.

По информации Daily Mail, 70-летний француз сам обратился в голландскую футбольную ассоциацию, предложив свою кандидатуру.

Напомним, что сейчас "оранжевых" тренирует Рональд Куман, однако его, вероятно, переманит "Барселона".

Венгер покинул "Арсенал" в 2018 году. Сейчас он занимает пост руководителя отдела ФИФА по глобальному развитию футбола.

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