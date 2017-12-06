Венгер, Гвардиола и Конте поборются за звание лучшего тренера АПЛ в ноябре

Теги манчестер ситихосеп гвардиолаантонио контеарсен венгер

Венгер, Гвардиола и Конте поборются за звание лучшего тренера АПЛ в ноябре

Стали известны претенденты на звание лучшего тренера АПЛ в ноябре, сообщает официальный сайт АПЛ.

На награду претендуют шесть наставников: Шон Дайч ("Бернли"), Антонио Конте ("Челси"), Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), Юрген Клопп ("Ливерпуль"), Жозе Моуринью ("Манчестер Юнайтед") и Арсен Венгер ("Арсенал").

Главным претендентом является Гвардиола, чей клуб выиграл четыре матча из четырех.

Не пропустите: Гвардиола объяснил маленькое количество игрового времени у Бернарду Силвы. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Лига Чемпионов: итоги и символическая сборная заключительного тура

Лига Чемпионов: итоги и символическая сборная заключительного тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 14 40
2 Манчестер Юнайтед 15 35
3 Челси 15 32
4 Ливерпуль 15 29
5 Арсенал Лондон 15 28
6 Тоттенхэм 15 25
7 Бернли 15 25
8 Уотфорд 15 22
9 Лестер Сити 15 20
10 Эвертон 15 18
11 Саутгемптон 15 17
12 Брайтон & Хоув Альбион 15 17
13 Сток Сити 15 16
14 Борнмут 15 15
15 Ньюкасл Юнайтед 15 15
16 Хаддерсфилд Таун 15 15
17 Вест Бромвич Альбион 15 13
18 Кристал Пэлас 15 10
19 Вест Хэм Юнайтед 14 10
20 Суонси Сити 15 9
Полная таблица

топ-5 тегов