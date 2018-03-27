Венгер хочет, чтобы Уилшер остался в "Арсенале"

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Венгер хочет, чтобы Уилшер остался в "Арсенале"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер хочет, чтобы полузащитник Джек Уилшер остался в лондонском клубе.

"Могу лишь ещё раз сказать, что я хочу, чтобы Уилшер остался. Мы сделали ему предложение о продлении контракта. Однако нужно смириться с тем, что Джек в таком возрасте, что у него будут предложения и от других клубов. Лично я за то, чтобы он остался, я подталкиваю его к этому решению. Он человек "Арсенала". Уилшер, можно сказать, родился в клубе. У него долгие отношения с "Арсеналом" и сильная связь" - приводит слова Венгера 101 Great Goals.

Напомним, что действующий контракт 26-летнего Уилшера с "Арсеналом" истекает по окончании нынешнего сезона.

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