Венгер хочет купить этим летом ещё двух перспективных французов
Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер намерен усилить свою команду ещё двумя перспективными французами, сообщает Téléfoot.
По информации источника, наставник "канониров" этим летом хочет купить вингера "Монако" Тома Лемара и полузащитника "Баварии" Кингсли Комана.
Впрочем, ни монегаски, ни мюнхенцы не собираются продавать "Арсеналу" этих футболистов, так как рассчитывают на них в новом сезоне.
Не пропустите: "Арсенал" претендует на Джейдона Санчо. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Праздник футбола на "Уэмбли": "Арсенал" и "Челси" сойдутся в битве за Суперкубок
-
Суперкубок едет в Мюнхен: "Бавария" в серии пенальти обыграла "Боруссию"
-
"Локомотив" благодаря голу Алексея Миранчука со штрафного вырывает победу у "СКА-Хабаровск"
-
Неплохой дебют Слуцкого: "Халл Сити" отбирает очки у "Астон Виллы"
-
Никаких сюрпризов: ПСЖ обыгрывает "Амьен" в первом туре нового сезона Лиги 1
Лента новостей
-
Битва двух столиц: "Зенит" принимает "Спартак"
-
Жулиано: "Зенит" готов продать меня"
-
Венгер хочет купить этим летом ещё двух перспективных французов
-
Орлов высказался о трансферной кампании "Зенита"
-
"Бенфика" – "Витория Гимараэш" - 3:1 (обзор)
-
"Бенфика" выиграла Суперкубок Португалии
-
Поддубский: "Я поблагодарил ребят за самоотдачу и терпение"
-
"Байер" - "Сельта" - 3:3, "Саутгемптон" – "Севилья" - 2:0 (обзоры)
-
"Ливерпуль" – "Атлетик" - 3:1, "Малага" – "Лацио" - 0:1 (обзоры)
-
"Тоттенхэм" – "Ювентус" - 2:0 (обзор)
-
Товарищеские матчи: "Тоттенхэм" сильнее "Ювентуса" и другие результаты
-
"Бавария" теряет Хави Мартинеса
-
Калитвинцев прокомментировал победу над "Амкаром"
-
Праздник футбола на "Уэмбли": "Арсенал" и "Челси" сойдутся в битве за Суперкубок
-
"Селтик" – "Хартс" - 4:1 (обзор)
-
Первый матч между "Утрехтом" и "Зенитом" может быть перенесён
-
Гаджиев: "Если "Амкар" так будет играть, ничего не получится"
-
"Боруссия" – "Бавария" - 2:2, по пенальти - 4:5 (обзор)
-
Суперкубок едет в Мюнхен: "Бавария" в серии пенальти обыграла "Боруссию"
-
"Селтик" дома громит "Хартс"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Челси
|38
|93
|2
|Тоттенхэм
|38
|86
|3
|Манчестер Сити
|38
|78
|4
|Ливерпуль
|38
|76
|5
|Арсенал Лондон
|38
|75
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|69
|7
|Эвертон
|38
|61
|8
|Саутгемптон
|38
|46
|9
|Борнмут
|38
|46
|10
|Вест Бромвич Альбион
|38
|45
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|45
|12
|Лестер Сити
|38
|44
|13
|Сток Сити
|38
|44
|14
|Кристал Пэлас
|38
|41
|15
|Суонси Сити
|38
|41
|16
|Бернли
|38
|40
|17
|Уотфорд
|38
|40
|18
|Халл Сити
|38
|34
|19
|Мидлсбро
|38
|28
|20
|Сандерленд
|38
|24