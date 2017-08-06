Венгер хочет купить этим летом ещё двух перспективных французов

Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер намерен усилить свою команду ещё двумя перспективными французами, сообщает Téléfoot.

По информации источника, наставник "канониров" этим летом хочет купить вингера "Монако" Тома Лемара и полузащитника "Баварии" Кингсли Комана.

Впрочем, ни монегаски, ни мюнхенцы не собираются продавать "Арсеналу" этих футболистов, так как рассчитывают на них в новом сезоне.

Не пропустите: "Арсенал" претендует на Джейдона Санчо. | http://soccernews.ru