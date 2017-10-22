Венгер хочет продлить соглашение с Уилшером

Хавбек "Арсенала" Джек Уилшер в ближайшее время может продлить соглашение с клубом, сообщает Sky Sports.

По информации ресурса, наставник "канониров" Арсен Венгер обеспокоен возможным уходом из команды Алексиса Санчеса и Месута Озила. Поэтому он хочет удержать Уилшера.

В текущем сезоне Уилшер сыграл 5 матчей и отдал две голевые передачи.

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