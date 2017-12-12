Венгер хочет сохранить Жиру

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Венгер хочет сохранить Жиру

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер хочет сохранить в команде форварда Оливье Жиру.

Французский наставник считает своего соотечественника крайне важным футболистом и готов предоставить ему больше игрового времени в дальнейшем.

В этом сезоне 31-летний Жиру сыграл за "Арсенал" 22 матча и забил 7 голов. Контракт нападающего с "канонирами" истекает летом 2019 года. СМИ сватают игрока сборной Франции в "Эвертон", "Ювентус" и "Интер". 

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