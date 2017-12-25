Венгер хочет заменить Санчеса хавбеком "Манчестер Юнайтед"

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Венгер хочет заменить Санчеса хавбеком "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян стал трансферной целью "Арсенала".

Как сообщает Tribalfootball, главный тренер "канониров" Арсен Венгер видит в 28-летнем армянском хавбеке замену нападающему Алексису Санчесу, который может покинуть клуб.

Напомним, что сам Мхитарян хочет продолжить выступать в АПЛ и не против перебраться в "Арсенал". | http://soccernews.ru

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