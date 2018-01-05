Венгер: "Хочу, чтобы Уолкотт остался в "Арсенале"

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Венгер: "Хочу, чтобы Уолкотт остался в "Арсенале"
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер высказался против ухода из команды нападающего Тео Уолкотта

"Я хочу, чтобы Уолкотт остался. Я слышал, что им интересуется "Саутгемптон", но не хочу, чтобы он уходил", - цитирует Венгера Mirror.

Стоит отметить, что в этом сезоне 28-летний Уолкотт провел всего 5 матчей в Премьер-лиге. Его контракт с клубом истекает летом 2019 года. 

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