Венгер: "Идеального игрока нет, но самым совершенным является Месси"

Известный французский тренер Арсен Венгер назвал самого совершенного футболиста планеты.

"Идеальный футболист? Его нет. У всех есть слабые стороны. Например, Месси - он самый совершенный из всех игроков, потому что он может заставить играть других, и может забивать сам. Но у него тоже есть слабые места, несмотря на то, что думают некоторые люди. Если проанализировать его игру, то он не очень хорошо играет на втором этаже и не отрабатывает в обороне ", - приводит слова 68-летнего специалиста El Mundo Deportivo.

Напомним, Венгер рассказал о своей главной ошибке в "Арсенале". | soccernews.ru