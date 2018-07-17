Венгер: "Идеального игрока нет, но самым совершенным является Месси"

Теги арсен венгерлионель месси

Венгер: "Идеального игрока нет, но самым совершенным является Месси"Известный французский тренер Арсен Венгер назвал самого совершенного футболиста планеты.

"Идеальный футболист? Его нет. У всех есть слабые стороны. Например, Месси - он самый совершенный из всех игроков, потому что он может заставить играть других, и может забивать сам. Но у него тоже есть слабые места, несмотря на то, что думают некоторые люди. Если проанализировать его игру, то он не очень хорошо играет на втором этаже и не отрабатывает в обороне", - приводит слова 68-летнего специалиста El Mundo Deportivo.

Напомним, Венгер рассказал о своей главной ошибке в "Арсенале". | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Главные новости дня: 17 июля

Главные новости дня: 17 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов