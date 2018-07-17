Венгер: "Идеального игрока нет, но самым совершенным является Месси"
Известный французский тренер Арсен Венгер назвал самого совершенного футболиста планеты.
"Идеальный футболист? Его нет. У всех есть слабые стороны. Например, Месси - он самый совершенный из всех игроков, потому что он может заставить играть других, и может забивать сам. Но у него тоже есть слабые места, несмотря на то, что думают некоторые люди. Если проанализировать его игру, то он не очень хорошо играет на втором этаже и не отрабатывает в обороне", - приводит слова 68-летнего специалиста El Mundo Deportivo.
Напомним, Венгер рассказал о своей главной ошибке в "Арсенале". | soccernews.ru
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