Венгер исключил продажу Бельерина

"Арсенал" не собирается продавать испанского защитника Эктора Бельерина, сообщают английские СМИ.

По сведениям источника, главный тренер "канониров" Арсен Венгер провел встречу с игроком и сообщил, что не намерен с ним расставаться. Таким образом испанец продолжит выступать за лондонский клуб.

Ранее сообщалось, что 22-летний Бельерином активно интересуется "Барселона". Его контракт с "Арсеналом" рассчитан до лета 2023 года.

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