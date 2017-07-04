Венгер исключил продажу Бельерина

Теги арсенал лондонэктор бельерин

Венгер исключил продажу Бельерина

"Арсенал" не собирается продавать испанского защитника Эктора Бельерина, сообщают английские СМИ.

По сведениям источника, главный тренер "канониров" Арсен Венгер провел встречу с игроком и сообщил, что не намерен с ним расставаться. Таким образом испанец продолжит выступать за лондонский клуб.

Ранее сообщалось, что 22-летний Бельерином активно интересуется "Барселона". Его контракт с "Арсеналом" рассчитан до лета 2023 года.

Не пропустите: Ведущий игрок "Арсенала" сообщил Венгеру о желании покинуть команду. | http://soccernews.ru

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