Венгер исключил продолжение карьеры в Англии

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Венгер исключил продолжение карьеры в Англии

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что его следующий клуб будет точно не из Англии.

"Мне будет очень тяжело без "Арсенала". На данный момент я считаю, что мне нужно будет уехать из Англии, потому что в противном случае мне будет казаться, что я предал "Арсенал".

Мой клуб здесь, моё сердце тоже здесь и останется тут навсегда. Как я уже говорил, я самый большой поклонник "Арсенала" - приводит слова Венгера Four Four Two.

Напомним, что Венгер покинет "Арсенал" по окончании сезона.

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