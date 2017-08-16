Венгер: "Конечно, Санчес останется"

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Венгер: "Конечно, Санчес останется"Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер рассказал о ситуации с игроками команды, которые уже в следующем году могут получить статус свободных агентов.

"Конечно, Санчес останется. У Диего Косты в "Челси" немного другая ситуация. Мы всегда хотели сохранить Санчеса и по-прежнему, даже сейчас, надеемся, что сможем продлить контракт не только с ним, но и с Окслейд-Чемберленом и Озилом.

Журналистам иногда кажется необычным желание клубов соблюдать контракты. По-моему, это логично. Меня удивляет то, что вы этим удивлены. Это нормально.

Если я подписываю контракт, то соблюдаю его. Если клуб меня отпускает, то вполне логично, что я ищу другое место работы. Но если я заключаю с «Арсеналом» двухлетнее соглашение, то я должен его соблюдать", – сказал Венгер.

Читайте: Венгер: "Жиру очень много значит для команды" | http://soccernews.ru

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