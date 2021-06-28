Венгер контактировал с тремя топ-клубами РПЛ

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Известный французский тренер Арсен Венгер в недавнем прошлом мог возглавить одну из команд РПЛ.

"Арсен, кстати, всегда с симпатией относился к России. Несколько раз мог оказаться в РПЛ. В "Зените", например, но тогда в последний момент Фурсенко сказал, что они решили выбрать Семака. И, слава богу, считаю, это очень правильное назначение. Также Венгер встречался с Кикнадзе по поводу "Локомотива", но что-то его не устроило в итоге. Со "Спартаком" были контакты, правда Томас Цорн отменил встречу", - сообщил футбольный агент Шандор Варга.

71-летний Венгер остаётся без тренерской работы с 2018 года, когда он покинул лондонский "Арсенал".

Легендарный наставник сейчас занимает пост руководителя отдела глобального развития в ФИФА.

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