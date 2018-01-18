Венгер: "Летом не намерен уходить из "Арсенала"

Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер планирует продолжить работу со своей командой и в следующем сезоне.

"Уйду ли я по окончанию текущего сезона, если он окажется не самым лучшим? Нет, это не мой способ реагирования на неудачу. 2018-й год до сих пор был не очень позитивным для нас, но важно то, как мы реагируем. Моя личная ситуация немного мешает нам. Сейчас нам сложно, но в то же время очень интересно с этим справляться. Мы должны преодолеть это трансферное окно, потому что для нас этот период был более тревожным, чем когда-либо", - цитирует наставника "канониров" Express.

Напомним, Венгер высказался о возможном подписании Обамеянга. | soccernews.ru