Венгер: "Летом не намерен уходить из "Арсенала"

Теги арсен венгерарсенал лондон

Венгер: "Летом не намерен уходить из "Арсенала"Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер планирует продолжить работу со своей командой и в следующем сезоне.

"Уйду ли я по окончанию текущего сезона, если он окажется не самым лучшим? Нет, это не мой способ реагирования на неудачу. 2018-й год до сих пор был не очень позитивным для нас, но важно то, как мы реагируем. Моя личная ситуация немного мешает нам. Сейчас нам сложно, но в то же время очень интересно с этим справляться. Мы должны преодолеть это трансферное окно, потому что для нас этот период был более тревожным, чем когда-либо", - цитирует наставника "канониров" Express.

Напомним, Венгер высказался о возможном подписании Обамеянга. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Лучшие голы Роналдиньо

Лучшие голы Роналдиньо

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 23 62
2 Манчестер Юнайтед 23 50
3 Ливерпуль 23 47
4 Челси 23 47
5 Тоттенхэм 23 44
6 Арсенал Лондон 23 39
7 Бернли 23 34
8 Лестер Сити 23 31
9 Эвертон 23 27
10 Уотфорд 23 26
11 Вест Хэм Юнайтед 23 25
12 Кристал Пэлас 23 25
13 Борнмут 23 24
14 Хаддерсфилд Таун 23 24
15 Ньюкасл Юнайтед 23 23
16 Брайтон & Хоув Альбион 23 23
17 Саутгемптон 23 21
18 Сток Сити 23 20
19 Вест Бромвич Альбион 23 19
20 Суонси Сити 23 17
Полная таблица

топ-5 тегов