Венгер лично прокомментировал игру Головина

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировал слухи об интересе к хавбеку ЦСКА Александру Головину.

Напомним, что вчера в четвертьфинале Лили Европы "Арсенал" и ЦСКА сыграли вничью 2:2, но дальше по сумме двух матчей прошли лондонцы.

"Головин очень хорош, это интересный футболист, в матче с нами он опять показал превосходную игру. Мы пока не думаем о трансферах, но отмечу, что в ЦСКА все игроки очень хороши", - сказал он.

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