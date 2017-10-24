Венгер: "Линия нападения "Арсенала" на данный момент – это роскошь"

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Венгер: "Линия нападения "Арсенала" на данный момент – это роскошь"Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что на данный момент все футболисты атакующей линии "канониров" находятся в форме.

"Линия нападения "Арсенала" на данный момент – это роскошь. Но это прибавит мне сложности при выборе стартового состава, потому что все они демонстрируют прекрасную игру.

К счастью, мы проводим важные матчи каждую неделю, поэтому я смогу предоставить время всем. Наши запасные имеют сильный атакующий потенциал, что это становится сильной чертой клуба", - отметил француз.

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