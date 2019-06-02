Венгер: "Ливерпуль" провел очень-очень средний матч"



Бывший главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер остался разочарован финалом Лиги Чемпионов, в котором "Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" со счетом 2:0.

"Я считаю, что "Ливерпуль" провел очень-очень средний матч. "Тоттенхэм" мог бы добиться большего, но ему не хватило инстинкта убийцы. Я думаю, что дело тут в психологии, а не в уровне игры", - цитирует Венгера Goal.

Напомним, что "Ливерпуль" в шестой раз в своей истории стал победителем Лиги Чемпионов и вышел на третье место по этому показателю, уступая только "Реалу" (13) и "Милану" (7).

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