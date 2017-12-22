Венгер: "Ливерпуль" здорово продвигается вперёд"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер пообщался с журналистами в преддверии матча с "Ливерпулем", который состоится сегодня, 22 декабря.

"Ливерпуль" здорово продвигается вперёд, поэтому нам нужно надлежащим образом проявить себя в защите. Мне всё нужно проанализировать и определиться с игроками из Ливерпуля, которые выйдут на поле. У соперников много атакующих футболистов, в последнее время команда очень изменилась, поэтому непросто угадать их состав. Но я подумаю над тем, что можно с этим сделать.

Для меня самое главное то, что мы оцениваем себя с позитивной стороны. Мы сильны дома, и важно, чтобы мы продолжали диктовать свою игру на домашнем поле.

Что касается поражения 0:4 в первом круге, если вы в состоянии всё исправить, то это просто нужно сделать. Так что сосредоточимся на предстоящем матче и покажем совершенно другую игру", - сказал наставник. | http://soccernews.ru