Венгер: "Ливерпуль" здорово продвигается вперёд"

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Венгер: "Ливерпуль" здорово продвигается вперёд"Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер пообщался с журналистами в преддверии матча с "Ливерпулем", который состоится сегодня, 22 декабря.

"Ливерпуль" здорово продвигается вперёд, поэтому нам нужно надлежащим образом проявить себя в защите. Мне всё нужно проанализировать и определиться с игроками из Ливерпуля, которые выйдут на поле. У соперников много атакующих футболистов, в последнее время команда очень изменилась, поэтому непросто угадать их состав. Но я подумаю над тем, что можно с этим сделать. 

Для меня самое главное то, что мы оцениваем себя с позитивной стороны. Мы сильны дома, и важно, чтобы мы продолжали диктовать свою игру на домашнем поле. 

Что касается поражения 0:4 в первом круге, если вы в состоянии всё исправить, то это просто нужно сделать. Так что сосредоточимся на предстоящем матче и покажем совершенно другую игру", - сказал наставник. | http://soccernews.ru

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