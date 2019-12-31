Венгер - лучший тренер десятилетия в АПЛ, Клопп - четвёртый, Гвардиола - восьмой

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Венгер - лучший тренер десятилетия в АПЛ, Клопп - четвёртый, Гвардиола - восьмой

Бывший наставник "Арсенала" Арсен Венгер является лучшим тренером АПЛ за последнее десятилетие.

Французский специалист в течение 2010-2019 годов выиграл 179 матчей в Премьер-лиге, набрав при этом 608 очков. По обоим показателям он лучший в турнире за указанный период.

Второе место в рейтинге у Маурисио Почеттино ("Саутгемптон", "Тоттенхэм"). Его результат - 132 победы, 457 очков.

Третью строчку занял Жозе Моуринью ("Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм"). У него 110 побед и 376 очков.

Также в топ-10 вошли Юрген Клопп, Дэвид Мойес, Брендан Роджерс, Тони Пьюлис, Хосеп Гвардиола, Марк Хьюз и Алан Пардью

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