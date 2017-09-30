Венгер: "Ляказетт очень хорошо вписывается в нашу игру"

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Венгер: "Ляказетт очень хорошо вписывается в нашу игру"

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер рассказал, как проходит адаптация Александра Ляказетта в команде.

"Я думаю, что каждый бомбардир интересуется различными рекордами. Я не видел, чтобы многие относились к этому безразлично. Ляказетт не стесняется на поле, он очень хорошо адаптировался к нашей игре, к той игре, которую мы хотим показывать. Мы хотим контролировать мяч, диктовать игру, быстро комбинировать. Он очень хорошо вписывается в такую игру. Он справляется и с физическими требованиями, поэтому я очень доволен" - приводит слова Венгера Goal.com.

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