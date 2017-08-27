Венгер: "Ляказетт все еще адаптируется к новой команде"

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер рассказал как проходит адаптация форварда Александра Ляказетта.

"Ляказетт все еще адаптируется к новой команде и новому чемпионату. Он был немного удивлен интенсивностью нашей игры даже на тренировках. Я не переживаю за Александра. Он находится в начале пути. С каждой неделей Ляказетт становится сильнее" - приводит слова Венгера Sky Sports.

В новом сезоне на счету Ляказетта один гол в трех сыгранных матчах.

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