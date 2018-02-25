Венгер: "Манчестер Сити" забил гол "Арсеналу" из офсайда"

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Венгер: "Манчестер Сити" забил гол "Арсеналу" из офсайда"
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировал поражение от "Манчестер Сити" (0:3) в финале Кубка английской Лиги.

"Я поздравляю "Манчестер Сити", они добились заслуженной победы. При счете 0:3 нужно улучшать игру в обороне. Хотя большую часть времени мы хорошо играли в защите. Однако в ключевые моменты матча нам не хватило концентрации. Соперник создал много голевых моментов, а нам не удалось сделать ничего.

Решающим в матче был второй гол. Мне кажется, что он был забит из офсайда. Теперь нам нужно сосредоточимся на следующем матче чемпионата Англии. Уверен, что "Арсенал" быстро придется в себя", - приводит слова Венгера BBC.

Не пропустите: Вратарь "Манчестер Сити" создал в финале Кубка Лиги одинаковое количество моментов со всем "Арсеналом". | http://soccernews.ru

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