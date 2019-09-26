Венгер: "Манчестер Юнайтед" - это работа мечты"

Теги арсенал лондонманчестер юнайтедарсен венгер

Венгер: "Манчестер Юнайтед" - это работа мечты"

Бывший наставник лондонского "Арсенала" Арсен Венгер заявил о готовности возглавить "Манчестер Юнайтед".

"Я уже говорил, что "Манчестер Юнайтед" - это работа мечты. Для любого тренера. У меня есть уверенность, решимость и идеи", - цитирует 69-летнего француза Fox Sports Asia.

Венгер тренировал "Арсенал" с 1996 по 2018 год и выиграл с командой 17 трофеев.

Что касается "Манчестер Юнайтед", то "красные дьяволы" неудачно стартовали в АПЛ. По итогам шести туров они занимают восьмое место в турнирной таблице с 10-очковым отставанием от лидирующего "Ливерпуля".

Не пропустите: Эвра рассказал, почему фанаты других клубов смеются над "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Капитан сборной Никарагуа заявил о фальсификации его голоса в пользу Месси при выборе лучшего игрока года ФИФА

Капитан сборной Никарагуа заявил о фальсификации его голоса в пользу Месси при выборе лучшего игрока года ФИФА

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 4 12
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 4 10
3 Лестер Сити Лестер Сити 4 8
4 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4 7
5 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 4 7
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 3 6
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4 5
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 4 5
9 Челси Челси 4 5
10 Тоттенхэм Тоттенхэм 3 4
11 Бернли Бернли 4 4
12 Эвертон Эвертон 3 4
13 Саутгемптон Саутгемптон 4 4
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 4
15 Борнмут Борнмут 4 4
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 4 4
17 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3 3
18 Астон Вилла Астон Вилла 4 3
19 Норвич Сити Норвич Сити 4 3
20 Уотфорд Уотфорд 4 1
Полная таблица

топ-5 тегов