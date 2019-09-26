Венгер: "Манчестер Юнайтед" - это работа мечты"

Бывший наставник лондонского "Арсенала" Арсен Венгер заявил о готовности возглавить "Манчестер Юнайтед".

"Я уже говорил, что "Манчестер Юнайтед" - это работа мечты. Для любого тренера. У меня есть уверенность, решимость и идеи", - цитирует 69-летнего француза Fox Sports Asia.

Венгер тренировал "Арсенал" с 1996 по 2018 год и выиграл с командой 17 трофеев.

Что касается "Манчестер Юнайтед", то "красные дьяволы" неудачно стартовали в АПЛ. По итогам шести туров они занимают восьмое место в турнирной таблице с 10-очковым отставанием от лидирующего "Ливерпуля".

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