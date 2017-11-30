Венгер: "Манчестер Юнайтед" в матче с "Арсеналом" будет атаковать, а не только защищаться"

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Венгер: "Манчестер Юнайтед" в матче с "Арсеналом" будет атаковать, а не только защищаться"
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер не думает, что "Манчестер Юнайтед" сыграет в оборонительный футбол в матче 15-го тура чемпионата Англии против его команды.

"Я не жду, что Моуринью "припаркует автобус". Это сильная команда, но я верю, что мы сможем с ними справиться. Соперник будет атаковать, а не только защищаться. Я сконцентрирован на этой игре, чтобы хорошо подготовить команду. Думаю, что это будет очень интересный матч", - приводит слова Венгера Sky Sports.

Матч "Арсенал" – "Манчестер Юнайтед" состоится 2 декабря и начнется в 20.30 по московскому времени.

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2 Манчестер Юнайтед 14 32
3 Челси 13 26
4 Арсенал Лондон 13 25
5 Тоттенхэм 14 24
6 Ливерпуль 13 23
7 Бернли 13 22
8 Уотфорд 14 21
9 Лестер Сити 14 17
10 Брайтон & Хоув Альбион 14 17
11 Саутгемптон 13 16
12 Ньюкасл Юнайтед 14 15
13 Хаддерсфилд Таун 13 15
14 Борнмут 13 14
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