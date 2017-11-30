Венгер: "Манчестер Юнайтед" в матче с "Арсеналом" будет атаковать, а не только защищаться"



Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер не думает, что "Манчестер Юнайтед" сыграет в оборонительный футбол в матче 15-го тура чемпионата Англии против его команды.

"Я не жду, что Моуринью "припаркует автобус". Это сильная команда, но я верю, что мы сможем с ними справиться. Соперник будет атаковать, а не только защищаться. Я сконцентрирован на этой игре, чтобы хорошо подготовить команду. Думаю, что это будет очень интересный матч", - приводит слова Венгера Sky Sports.

Матч "Арсенал" – "Манчестер Юнайтед" состоится 2 декабря и начнется в 20.30 по московскому времени.

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