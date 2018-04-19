Венгер: "Мхитарян может успеть восстановиться к первому матчу с "Атлетико"

Теги арсенал лондонарсен венгергенрих мхитарянатлетико мадрид

Венгер: "Мхитарян может успеть восстановиться к первому матчу с "Атлетико"Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировал ситуацию с травмой полузащитника своей команды Генриха Мхитаряна.

"Мхитарян приступил к беговым упражнениям. Он должен продемонстрировать прогресс в восстановлении в ближайшие три-четыре дня, чтобы мы знали, с какой интенсивностью он сможем работать на тренировках. Он может вернуться строй раньше следующего четверга", - цитирует наставника "канониров" The Sun.

Напомним, ровно через неделю "Арсенал" сыграет первый матч 1/2 финала Лиги Европы против мадридского "Атлетико".

Не пропустите: "Арсенал" хочет переманить защитника "Ювентуса". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Гол Мозеса принес "Челси" победу над "Бернли"

Гол Мозеса принес "Челси" победу над "Бернли"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов