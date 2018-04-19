Венгер: "Мхитарян может успеть восстановиться к первому матчу с "Атлетико"

Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировал ситуацию с травмой полузащитника своей команды Генриха Мхитаряна.

"Мхитарян приступил к беговым упражнениям. Он должен продемонстрировать прогресс в восстановлении в ближайшие три-четыре дня, чтобы мы знали, с какой интенсивностью он сможем работать на тренировках. Он может вернуться строй раньше следующего четверга", - цитирует наставника "канониров" The Sun.

Напомним, ровно через неделю "Арсенал" сыграет первый матч 1/2 финала Лиги Европы против мадридского "Атлетико".

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