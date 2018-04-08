Венгер: "Мхитарян пропустит игры против ЦСКА, "Ньюкасла" и "Вест Хэма"

Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировал ситуацию с травмой полузащитника своей команды Генриха Мхитаряна.

" Мхитарян получил травму связок коленного сустава. Он не сможет сыграть в четверг с ЦСКА, с "Ньюкаслом" и "Вест Хэмом". Он пропустит эти игры, но все равно он еще может сыграть в конце сезона ", - цитирует наставника "канониров" Le 10 Sport.

Напомним, сегодня "Арсенал" обыграл "Саутгемптон". | soccernews.ru