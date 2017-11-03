Венгер: "Мне сложно комментировать игру "Сити", я не смотрю все их матчи"

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер поделился ожиданиями от матча с "Манчестер Сити".

"Мне сложно комментировать игру "Сити", я не смотрю все их матчи, но в Англии было много классных команд, и "горожане" точно являются одной из таких. В предстоящей игре на кону будут три очка. Мы отправимся на "Этихад" за победой" - приводит слова Венгера Daily Mail.

Матч между "Сити" и "Арсеналом" запланирован на 5 ноября.

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