Венгер мог возглавить "Манчестер Юнайтед"

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Венгер мог возглавить "Манчестер Юнайтед"Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что в 2001 году у него была возможность стать преемником Алекса Фергюсона в "Манчестер Юнайтед".

Об этом стало известно из автобиографии тогдашнего президента манкунианцев Мартина Эдвардса.

"Вам лучше спросить у самого Эдвардса. Я никогда не разглашаю секреты. Возможно, когда-нибудь и расскажу о всех переговорах за время своей работы в "Арсенале", и это войдет в будущую книгу.

Я отказал "МЮ", потому что люблю ценности своего клуба. На мой взгляд, клуб характеризуется прежде всего своими ценностями. Эволюция "МЮ" в последние 20 лет крайне интересна, и будет здорово когда-нибудь поговорить об этом с прессой. Но когда я возглавил "Арсенал", клуб исповедовал ценности, которые нравятся мне в спорте. Поэтому я по-прежнему работаю.

Да, "МЮ" привлекателен, но я всегда задаюсь вопросом: "Счастлив ли я в "Арсенале"?" И отвечаю на него положительно", - сказал он.

Читайте: Венгер: "Уверен, что "Арсенал" способен бороться за чемпионство в этом сезоне" | http://soccernews.ru

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