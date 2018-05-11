Венгер мог возглавить сборную Англии

Теги арсенал лондонарсен венгер

Венгер мог возглавить сборную АнглииГлавный тренер "Арсенала" Арсен Венгер признался, что в свое время он мог возглавить сборную Англии.

По словам наставника, сейчас он не думает о работе с национальной командой.

"Могу ли я когда-нибудь возглавить сборную Англии? Я не знаю, честно. У меня была такая возможность, но сейчас я болею за Англию и за Гарета Саутгейта, и, надеюсь, он будет работать с командой 22 года", - сказал он.

Читайте: Аршавин рассказал, чем Венгер отличается от других тренеров | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Хетафе" примет "Атлетико" на "Колисео Алфонсо Перес"

"Хетафе" примет "Атлетико" на "Колисео Алфонсо Перес"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 37 97
2 Манчестер Юнайтед 37 78
3 Тоттенхэм 37 74
4 Ливерпуль 37 72
5 Челси 37 70
6 Арсенал Лондон 37 60
7 Бернли 37 54
8 Эвертон 37 49
9 Лестер Сити 37 47
10 Ньюкасл Юнайтед 37 41
11 Кристал Пэлас 37 41
12 Борнмут 37 41
13 Уотфорд 37 41
14 Брайтон & Хоув Альбион 37 40
15 Вест Хэм Юнайтед 37 39
16 Хаддерсфилд Таун 37 37
17 Саутгемптон 37 36
18 Суонси Сити 37 33
19 Вест Бромвич Альбион 37 31
20 Сток Сити 37 30
Полная таблица

топ-5 тегов