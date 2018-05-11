Венгер мог возглавить сборную Англии

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер признался, что в свое время он мог возглавить сборную Англии.

По словам наставника, сейчас он не думает о работе с национальной командой.

"Могу ли я когда-нибудь возглавить сборную Англии? Я не знаю, честно. У меня была такая возможность, но сейчас я болею за Англию и за Гарета Саутгейта, и, надеюсь, он будет работать с командой 22 года", - сказал он.

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