Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер мог возглавить "Севилью", сообщает Tribalfootball.

По информации источника, агенты предлагали андалусийскому клубу услуги французского специалиста, однако "нервионцы" ответили отказом, поскольку уже имели договорённость с Пабло Мачином.

Напомним, что Венгер покинул "Арсенал" после 22 лет у руля "канониров", однако не намерен прекращать тренерскую деятельность.

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