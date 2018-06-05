Венгер мог возглавить "Севилью"

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Венгер мог возглавить "Севилью"

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер мог возглавить "Севилью", сообщает Tribalfootball.

По информации источника, агенты предлагали андалусийскому клубу услуги французского специалиста, однако "нервионцы" ответили отказом, поскольку уже имели договорённость с Пабло Мачином.

Напомним, что Венгер покинул "Арсенал" после 22 лет у руля "канониров", однако не намерен прекращать тренерскую деятельность. 

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