Венгер может отправиться в Японию
Экс-тренер "Арсенала" Арсен Венгер может продолжить карьеру в Японии.
Как сообщает Daily Mail, французский специалист готов поработать в Японии, если ему поступит оттуда предложение.
Отметим, что в сезоне 1995/96 Венгер возглавлял японский "Нагоя Грампус", с которым стал обладателем Кубка Императора и Кубка J-Лиги.
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