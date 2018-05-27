Венгер может отправиться в Японию

Теги арсен венгер

Венгер может отправиться в Японию

Экс-тренер "Арсенала" Арсен Венгер может продолжить карьеру в Японии.

Как сообщает Daily Mail, французский специалист готов поработать в Японии, если ему поступит оттуда предложение.

Отметим, что в сезоне 1995/96 Венгер возглавлял японский "Нагоя Грампус", с которым стал обладателем Кубка Императора и Кубка J-Лиги.

Читайте также: Варга: "Венгер позитивно относится к идее продолжить карьеру в России". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Yas – победитель конкурса прогнозов на финал Лиги Чемпионов

Yas – победитель конкурса прогнозов на финал Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Касима Антлерс 17 39
2 Кавасаки Фронтале 17 38
3 Урава Редз 17 33
4 Санфречче Хиросима 17 29
5 Омия Ардия 17 26
6 Гамба Осака 17 24
7 Кашива Рейсол 17 24
8 Джубило Ивата 17 23
9 Токио 17 23
10 Вегалта Сендай 17 23
11 Йокогама Ф. Маринос 17 22
12 Виссел Кобе 17 20
13 Албирекс Ниигата 17 18
14 Нагоя Грампус 17 17
15 Саган Тосу 17 17
16 Шонан Беллмаре 17 16
17 Вентфорет Кофу 17 15
18 Ависпа Фукуока 17 11
Полная таблица

топ-5 тегов